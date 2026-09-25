Появились сообщения о смерти паломника из Пакистана в Равзе в позе земного поклона

·51·Мир
Появились сообщения о смерти паломника из Пакистана в Равзе в позе земного поклона

В социальных сетях распространились сообщения о том, что гражданин Пакистана скончался во время молитвы в части Равза мечети Пророка (Масджид ан-Набави) в городе Медина.

В некоторых распространенных сообщениях утверждается, что паломник умер в состоянии земного поклона (саджда). Однако на данный момент надежной официальной информации о том, когда именно произошел инцидент, о личности покойного и причине смерти обнародовано не было.

Равза расположена на территории Масджид ан-Набави в Медине и считается одним из священных и благословенных мест для мусульман. В Саудовской Аравии в официальном источнике по делам двух святынь отмечается, что молитва в Равзе имеет великое достоинство.

Масджид ан-НабавиМединаСаудовская АравияРавза
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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