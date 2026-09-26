Амирхон Алиходжаев победил российского соперника на турнире Мангу 5

·52·Спорт
Амирхон Алиходжаев победил российского соперника на турнире Мангу 5

На проходящем в Ташкенте турнире Мангу 5 узбекистанский боец ММА Амирхон Алиходжаев одержал очередную победу. В поединке против россиянина Шарифа Искандарова, продлившемся всю дистанцию, он взял верх решением судей.

26 сентября в столичном комплексе Хумо Арена проходит очередной турнир лиги Мангу Профессионал Леагуе. В программу соревнований вошел ряд боев по ММА с участием представителей Узбекистана и других стран.

Амирхон Алиходжаев провел трехраундовый бой целиком

Поединок между Амирхоном Алиходжаевым и Шарифом Искандаровым прошел в полусредней весовой категории.

Бой, рассчитанный на три раунда, продлился до отведенного времени. В итоге судьи подсчитали очки и отдали победу представителю Узбекистана.

Таким образом, Алиходжаев добился важной победы над российским соперником на турнире Мангу 5 в Ташкенте.

Три раунда — полный бой — и в итоге победа на стороне представителя Узбекистана.

Профессиональный рекорд Амирхона Алиходжаева

Согласно открытым статистическим данным, до турнира Мангу 5 Алиходжаев провел за свою профессиональную карьеру 20 боев, одержав 13 побед и потерпев 7 поражений.

Шариф Искандаров же до Мангу 5 имел в своем активе 4 победы и 1 поражение в 5 профессиональных боях.

Победа Алиходжаева на Мангу 5 была записана как новый результат в его профессиональной карьере.

Мангу 5 стал большим вечерам ММА в Ташкенте

Пятый турнир лиги Мангу Профессионал Леагуе проходит 26 сентября в ташкентском комплексе Хумо Арена. В программе соревнований помимо ряда международных боев запланированы и титульные поединки.

В одном из главных боев турнира Фуркатбек Ёкубов выходит в октагон против россиянина Рамазана Гайрбекова за чемпионский пояс Мангу.

Таким образом, среди боев в рамках Мангу 5 победа Амирхона Алиходжаева над Шарифом Искандаровым стала одним из заметных результатов для поклонников узбекистанского ММА.

Амирхон Алиходжаевтурнир Mangu 5Humo ArenaММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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