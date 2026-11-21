20 ноября певец Гайбулла Турсунов представил большую концертную программу в ташкентской Humo Arena. Множество видеороликов с прошедшего вечера распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

На опубликованных кадрах видно, что концерт прошел в приподнятом настроении, в атмосфере большого праздника. Зрители активно поддерживали артиста и подпевали его популярным хитам.

Одним из запоминающихся моментов концерта стало совместное выступление с певицей Жасмин. Артисты исполнили дуэт под названием «Istayman», подарив зрителям особое настроение.

Также во время исполнения Гайбуллой Турсуновым песни «Quralay» на сцену вышел блогер Дилшод Назаров, известный под псевдонимом Dili.me. Видео, на которых он двигается в такт музыке, также разошлись по социальным сетям.