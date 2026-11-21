Яркие моменты концерта Гайбуллы Турсунова в Humo Arena (видео)
20 ноября певец Гайбулла Турсунов представил большую концертную программу в ташкентской Humo Arena. Множество видеороликов с прошедшего вечера распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.
На опубликованных кадрах видно, что концерт прошел в приподнятом настроении, в атмосфере большого праздника. Зрители активно поддерживали артиста и подпевали его популярным хитам.
Одним из запоминающихся моментов концерта стало совместное выступление с певицей Жасмин. Артисты исполнили дуэт под названием «Istayman», подарив зрителям особое настроение.
Также во время исполнения Гайбуллой Турсуновым песни «Quralay» на сцену вышел блогер Дилшод Назаров, известный под псевдонимом Dili.me. Видео, на которых он двигается в такт музыке, также разошлись по социальным сетям.
В ходе концерта певец исполнил свои хиты, которые хорошо знают и любят слушатели. Выступления на сцене, воодушевленное настроение зрителей и неожиданные гости придали вечеру особую атмосферу.
В завершение концерта Гайбулла Турсунов отметил, что выступление перед таким количеством зрителей в Humo Arena вызвало у него огромное волнение. Несмотря на то, что певец и раньше давал концерты на различных площадках, он подчеркнул, что впечатления от этого выступления стали для него особенными.
В комментариях в социальных сетях поклонники, посетившие концерт, также делятся своими впечатлениями. Многие пишут, что остались довольны вечером, получили огромное удовольствие и с радостью подпевали любимым песням.
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