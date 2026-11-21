Гайбулла Турсунов поделился впечатлениями после концерта в Humo Arena (видео)
Певец Гайбулла Турсунов поделился впечатлениями после своего концерта, который прошел вчера, 20 ноября, в Humo Arena. Артист признался, что это было одно из самых волнительных выступлений в его карьере, и во время исполнения первой песни он даже забыл слова.
В своем интервью исполнитель не стал скрывать, что перед началом концерта сильно волновался.
«В начале я очень волновался. Слова моей первой песни не отобразились на мониторе. Потом я их вовсе забыл. Но кое-как справился. Думаю, никто этого не заметил. А сам я получил огромное удовольствие», — сказал певец.
Гайбулла Турсунов отметил, что и раньше выступал на различных сценах, в том числе давал концерты в «Дружбе». Однако выступление перед таким большим количеством зрителей в Humo Arena произвело на него совершенно иное впечатление.
Артист подчеркнул, что старался поднять настроение зрителям, исполнить песни как можно лучше и сделать так, чтобы поклонники провели время на его концерте с пользой.
В комментариях в социальных сетях многие фанаты, посетившие концерт, также делятся своими впечатлениями. Они пишут, что выступление прошло на высоком уровне и они получили огромное удовольствие от концерта.
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