Певец Гайбулла Турсунов поделился впечатлениями после своего концерта, который прошел вчера, 20 ноября, в Humo Arena. Артист признался, что это было одно из самых волнительных выступлений в его карьере, и во время исполнения первой песни он даже забыл слова.

В своем интервью исполнитель не стал скрывать, что перед началом концерта сильно волновался.

«В начале я очень волновался. Слова моей первой песни не отобразились на мониторе. Потом я их вовсе забыл. Но кое-как справился. Думаю, никто этого не заметил. А сам я получил огромное удовольствие», — сказал певец.