На одном из мероприятий с участием турецкого актера Бурака Озчивита произошел неожиданный инцидент. Одна из российских поклонниц подошла к актеру и внезапно поцеловала его. Актер, не ожидавший такого поворота событий, был ошеломлен и сразу же отстранился от фанатки.

Видео с этим моментом распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения среди пользователей. В то время как одни сочли поступок поклонницы неуместным, другие обратили внимание на реакцию актера в столь неожиданной ситуации.