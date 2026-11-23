Поклонница неожиданно поцеловала Бурака Озчивита: реакция Фахрие Эвджен вызвала обсуждения
На одном из мероприятий с участием турецкого актера Бурака Озчивита произошел неожиданный инцидент. Одна из российских поклонниц подошла к актеру и внезапно поцеловала его. Актер, не ожидавший такого поворота событий, был ошеломлен и сразу же отстранился от фанатки.
Видео с этим моментом распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения среди пользователей. В то время как одни сочли поступок поклонницы неуместным, другие обратили внимание на реакцию актера в столь неожиданной ситуации.
Однако одной из самых обсуждаемых тем после инцидента стала реакция супруги Бурака Озчивита, актрисы Фахрие Эвджен. Под видео, распространившимся в соцсетях, один из пользователей оставил комментарий, поинтересовавшись, как актриса относится к произошедшему.
Вопреки ожиданиям, Фахрие Эвджен не стала реагировать резко. Она ответила на этот комментарий эмодзи в виде сердечка. Лаконичная и спокойная реакция актрисы привлекла внимание пользователей и придала обсуждениям еще более интригующий характер.
Таким образом, инцидент, начавшийся с неожиданного поступка поклонницы, широко обсуждается в социальных сетях не только из-за реакции Бурака Озчивита, но и благодаря необычному ответу его супруги Фахрие Эвджен.
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