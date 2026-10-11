На концерте Иззата Шукурова парень сделал предложение любимой девушке (видео)

Вчера, 10 октября, в ташкентском Humo Arena концерт Иззата Шукурова запомнился не только музыкальными номерами, но и романтическими моментами. Во время концерта один из парней под песню исполнителя сделал предложение своей возлюбленной.

Как видно на кадрах видео, парень подходит к девушке с букетом цветов в руках. Вручив цветы, он протягивает девушке кольцо и просит ее руки. После ответа девушки «да» парень надевает кольцо ей на палец.

Этот романтический момент оставил теплые впечатления у окружающих зрителей. Они приветствовали параплодисментами и пожелали им счастья. Многие запечатлели эти незабываемые минуты на камеры телефонов.

В комментариях к видео, распространившемуся в социальных сетях, пользователи также поздравляют пару, желая им счастливой жизни и крепкой семьи.