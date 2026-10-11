Иззат Шукуров подарил отцу автомобиль на своем концерте (видео)

Певец Иззат Шукуров на своем концерте, прошедшем 10 октября в «Humo Arena» в Ташкенте, преподнес отцу (Тоживою Шукурову) неожиданный подарок. Он пригласил отца на сцену и выразил благодарность за весь его труд и поддержку. После этого он вручил ему ключи от автомобиля.

Этот трогательный момент вызвал бурные аплодисменты у зрителей концерта. Собравшиеся в зале встретили уважение певца к своему отцу овациями.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно, что концерт прошел на подъеме, фанаты подпевали песням и стали свидетелями незабываемых моментов. Однако самым запоминающимся событием вечера, без сомнения, стало то, как Иззат Шукуров подарил отцу автомобиль.