Стало известно о необычном желании в качестве махра певицы группы «Havas» Робияхон! (видео)

В социальных сетях распространяются кадры со свадьбы певицы группы «Havas» Робияхон и её супруга Бехрузжона. Также внимание пользователей привлекло видео, запечатлевшее их церемонию бракосочетания.

В описании к видео говорится, что Робияхон попросила в качестве махра скрипку, о которой давно мечтала. Там написано: «Наш жених Бехрузжон подарит скрипку, о которой мечтала моя сестренка Робия. Машаллах, пусть молодые будут счастливы».

На кадрах с церемонии бракосочетания жених обещает подарить Робияхон скрипку её мечты. Певица же подтвердила, что именно этот музыкальный инструмент она хотела получить в качестве махра. Ответ жениха был краток: «Хорошо, договорились».

В распространившейся информации утверждается, что стоимость скрипки составляет 30 миллионов долларов. Однако эта цена и точная модель музыкального инструмента пока не получили независимого подтверждения.