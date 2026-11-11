Путин пригласил Лукашенко на ужин к себе домой: основные подробности встречи

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Путин пригласил Лукашенко на ужин к себе домой: основные подробности встречи

В Москве состоялись неформальные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Беларуси Александром Лукашенко. После завершения официальной части Владимир Путин лично пригласил белорусского коллегу продолжить беседу за ужином у себя дома.

Гуманитарное сотрудничество и вопросы безопасности

В ходе встречи глав двух государств обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также гуманитарные аспекты, связанные с украинским конфликтом. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов на украинском направлении, подчеркнув, что в Москве высоко ценят эту работу.

В свою очередь, Александр Лукашенко выразил благодарность президенту России за своевременное выполнение договоренностей по обеспечению безопасности республики. Белорусский лидер сообщил, что страна полностью освоила современные виды вооружений и усилила военную подготовку с учетом опыта украинского конфликта.

«Беларусь освоила самое современное оружие. У нас сформированы полноценные боевые подразделения — от отрядов добровольцев до регулярной армии», — заявил Александр Лукашенко.

Параметры встречи и сотрудничества

Официальные данные и детали

Дата и формат встречи

10 ноября 2026 года, неформальное общение и ужин дома

Основные темы обсуждения

Безопасность, гуманитарные обмены и экономические связи

Новости в военной сфере

Беларусь освоила самое современное оружие и создала полноценные боевые подразделения

Экономический показатель

Объем товарооборота между двумя странами вырос на 21 процент

Приглашение на ужин

Владимир Путин предложил Лукашенко после официальной беседы погостить у него дома

«На фоне прочного сотрудничества в политической и военной сферах экономические показатели между Россией и Беларусью также демонстрируют значительный рост».

Рост товарооборота на 21 процент

В ходе диалога внимание было уделено не только военно-политическим, но и экономическим вопросам. По словам Александра Лукашенко, в текущем периоде объем взаимного товарооборота между Россией и Беларусью увеличился на 21 процент. Это свидетельствует о том, что интеграция и торгово-экономические связи между братскими странами развиваются высокими темпами.

Тот факт, что встреча продолжилась в неформальной обстановке и лидеры обсуждали важные региональные вопросы за домашним ужином, еще раз доказал, насколько тесными являются союзнические отношения между двумя странами.

Как вы считаете, как усиление военно-политической и экономической интеграции между Россией и Беларусью повлияет на общую безопасность в регионе? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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