Любовный скандал и подозрения в шпионаже: на главу Nvidia подали в суд

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Любовный скандал и подозрения в шпионаже: на главу Nvidia подали в суд
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Акционеры компании Nvidia подали коллективный иск против генерального директора Дженсена Хуанга из-за его связей с Элис Х., подозреваемой в работе на Китай.
  • После этого скандала акции компании на бирже NASDAQ упали на 8,82% на торгах 9 ноября.
  • В настоящее время Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит проверку по этому делу.
  • Совет директоров компании также начал внутреннее расследование.

Вокруг Дженсена Хуанга, главы одной из самых дорогих технологических компаний в мире — Nvidia, разгорелся крупный финансовый и политический скандал. Акционеры компании подали в суд на генерального директора и саму корпорацию из-за его связей с лицом, подозреваемым в работе на Китай. Эта ситуация резко отразилась на фондовом рынке — на торгах 9 ноября акции компании на бирже NASDAQ рухнули сразу на 8,82 процента.

Иск акционеров и вмешательство ФБР

Согласно информации, распространенной агентством Reuters, в коллективном иске, поданном акционерами, руководство Nvidia обвиняется во введении инвесторов в заблуждение. В частности, подчеркивается, что были скрыты отношения генерального директора компании с женщиной по имени Элис Х., а также то, какую угрозу эта ситуация может представлять для национальной безопасности США и бизнес-перспектив Nvidia.

Из-за серьезности ситуации в дело вмешались Федеральное бюро расследований (ФБР) и Конгресс США. На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обсудил этот вопрос с Дженсеном Хуангом:

«Он сказал, что не знал, что эта женщина шпионка, или вообще не был в курсе этого, и я действительно верю его словам», — отметил Трамп.

Параметры скандала и детали

Основные данные и источники

Главный фигурант

Дженсен Хуанг (генеральный директор Nvidia)

Подозреваемое лицо

Элис Хуанг (сингапурская бизнесвумен, подозревается разведкой США в работе агентом МГБ Китая)

Правовые последствия

Акционеры подали коллективный иск в суд на Nvidia и руководство

Реакция госорганов

Начато расследование ФБР, законодатели-республиканцы в Конгрессе требуют защиты коммерческой тайны

Влияние на биржу

9 ноября акции на бирже NASDAQ упали на 8,82%

Реакция Китая

МИД КНР решительно отверг эти обвинения, назвав их «фальсификацией»

«Подобные скандалы вокруг главы технологического гиганта вызывают огромный резонанс на фоне стратегической конкуренции между США и Китаем».

Заявление Дженсена Хуанга и корпоративное расследование

Как пишет издание Те Финанкиал Тимес, совет директоров Nvidia начал официальное расследование сложившейся ситуации. При этом генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что полностью сотрудничает со следствием и сохраняет за собой свою должность.

После того как отношения были раскрыты, Дженсен Хуанг направил сотрудникам специальное письмо, в котором открыто признал, что в свое время состоял во внебрачной связи, принес извинения своей семье и компании за случившееся и выразил готовность взять на себя полную ответственность.

В настоящее время в рамках расследования Элис Хуанг (лицо, связанное с сингапурской компанией Мегаспид) подозревается в сборе информации, касающейся стратегических технологий США. Однако на данный момент официальные американские ведомства не представили доказательств утечки каких-либо секретных технологий или корпоративных данных в Китай — расследование все еще продолжается.

Как вы считаете, насколько серьезно подобные скандалы в личной жизни руководителей технологических компаний влияют на акции и будущее глобальных корпораций, которыми они управляют? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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