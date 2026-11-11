Любовный скандал и подозрения в шпионаже: на главу Nvidia подали в суд

Вокруг Дженсена Хуанга, главы одной из самых дорогих технологических компаний в мире — Nvidia, разгорелся крупный финансовый и политический скандал. Акционеры компании подали в суд на генерального директора и саму корпорацию из-за его связей с лицом, подозреваемым в работе на Китай. Эта ситуация резко отразилась на фондовом рынке — на торгах 9 ноября акции компании на бирже NASDAQ рухнули сразу на 8,82 процента.

Иск акционеров и вмешательство ФБР

Согласно информации, распространенной агентством Reuters, в коллективном иске, поданном акционерами, руководство Nvidia обвиняется во введении инвесторов в заблуждение. В частности, подчеркивается, что были скрыты отношения генерального директора компании с женщиной по имени Элис Х., а также то, какую угрозу эта ситуация может представлять для национальной безопасности США и бизнес-перспектив Nvidia.

Из-за серьезности ситуации в дело вмешались Федеральное бюро расследований (ФБР) и Конгресс США. На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обсудил этот вопрос с Дженсеном Хуангом: