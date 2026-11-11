Сообщается, что иранского торговца бойкотируют из-за внешнего сходства с Нетаньяху

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Сообщается, что иранского торговца бойкотируют из-за внешнего сходства с Нетаньяху

Торговец из столицы Ирана, Тегерана, привлек внимание интернет-пользователей из-за поразительного внешнего сходства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Согласно сообщениям в социальных сетях, некоторые клиенты, недовольные его сходством с израильским премьером, перестали совершать покупки в его магазине. Появилась информация о том, что это нанесло торговцу финансовый ущерб.

Пожилой мужчина в клетчатой рубашке стоит перед полками магазина.

Однако издание Джевиш Бреакинг Невс не подтвердило независимо сообщения о бойкоте со стороны клиентов или о том, что торговец понес финансовые потери.

Отмечается, что ранее некоторые иранские интернет-пользователи призывали поддержать торговца. Таким образом, его сходство с Нетаньяху вызвало различные дискуссии в социальных сетях.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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