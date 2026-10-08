Солистка «VIA Marokand» Нобия вышла замуж за турка (видео)

7 октября в узбекском шоу-бизнесе состоялась еще одна звездная свадьба. Солистка группы «VIA Marokand» Нобия вышла замуж за молодого человека из Турции.

На роскошном и радостном свадебном торжестве собрались близкие, друзья жениха и невесты, а также представители шоу-бизнеса. Это радостное событие в жизни певицы было тепло встречено ее поклонниками.

Нобия поделилась кадрами со свадьбы на своей странице в Instagram. На видео запечатлено, как жених и невеста танцуют под звуки романтической музыки, а также вместе разрезают свадебный торт.

Пользователи социальных сетей поздравляют певицу с новым этапом в жизни, желая ей счастья и семейного благополучия.