Солистка «VIA Marokand» Нобия вышла замуж за турка (видео)

·95·Культура
Солистка «VIA Marokand» Нобия вышла замуж за турка (видео)

7 октября в узбекском шоу-бизнесе состоялась еще одна звездная свадьба. Солистка группы «VIA Marokand» Нобия вышла замуж за молодого человека из Турции.

На роскошном и радостном свадебном торжестве собрались близкие, друзья жениха и невесты, а также представители шоу-бизнеса. Это радостное событие в жизни певицы было тепло встречено ее поклонниками.

Нобия поделилась кадрами со свадьбы на своей странице в Instagram. На видео запечатлено, как жених и невеста танцуют под звуки романтической музыки, а также вместе разрезают свадебный торт.

Пользователи социальных сетей поздравляют певицу с новым этапом в жизни, желая ей счастья и семейного благополучия.

VIA MarokandНобияНобия и турецкий пареньсвадьба VIA Marokand
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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