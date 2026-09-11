Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 лет

·47·Культура
Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался в возрасте 54 лет

Известный греческий певец Йоргос Мазонакис скончался 9 сентября в возрасте 54 лет. У исполнителя остановилось сердце во время нахождения в частном медицинском учреждении в Афинах, после чего он был доставлен на машине скорой помощи в больницу «Эльпис».

Сообщается, что Мазонакис отправился в частную клинику для прохождения плановой процедуры плазмафереза. Однако прямая причинно-следственная связь между данной процедурой и его смертью пока не подтверждена.

По информации больницы, певец был доставлен 9 сентября в 16:45 без признаков дыхания и сердцебиения. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось. Время смерти зафиксировано в 17:40.

В настоящее время полиция Афин расследует обстоятельства, связанные со смертью певица. Врач, работавший в частном медицинском учреждении, также дал показания в рамках следствия.

Йоргос Мазонакис родился в 1972 году и более 30 лет вел творческую деятельность в музыкальном искусстве Греции. Он считался одним из самых известных исполнителей в жанре греческого лаико.

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