Неслихан Атагюль спустя 9 лет встретилась со своей «дочерью» из сериала «Черная любовь» (видео)

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Неслихан Атагюль спустя 9 лет встретилась со своей «дочерью» из сериала «Черная любовь» (видео)

Турецкая актриса Неслихан Атагюль встретилась с Арвен Берен Кушатман, сыгравшей её дочь Дениз в популярном сериале «Черная любовь» (Кара Севда), спустя девять лет.

Трогательная встреча состоялась 12 ноября в Стамбуле на презентации первой детской книги актрисы — «Бу Эвде Бир Афет Var». Арвен Берен пришла на мероприятие, чтобы поздравить актрису с выходом книги и получить экземпляр с автографом.

Неслихан Атагюль обняла её и вспомнила времена съемок сериала. «Ты выросла на моих руках. Тебя отдали мне, когда тебе было три месяца. Посмотри, какой большой ты стала», — восхитилась актриса.

Неслихан Атагюль спустя 9 лет встретилась со своей «дочерью» из сериала «Черная любовь» (видео)

Напомним, что сериал «Черная любовь» транслировался в 2015–2017 годах. В нем Неслихан Атагюль исполнила роль Нихан, а Арвен Берен — её маленькой дочери Дениз. Встреча экранных матери и дочери спустя годы привлекла внимание поклонников в социальных сетях.

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