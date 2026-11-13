Неслихан Атагюль встретилась с «дочерью» Дениз из сериала «Черная любовь» спустя 9 лет

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Неслихан Атагюль встретилась с «дочерью» Дениз из сериала «Черная любовь» спустя 9 лет

Турецкая актриса Неслихан Атагюль встретилась спустя девять лет с Арвен Берен, исполнившей роль её дочери Дениз в полюбившемся зрителям сериале «Черная любовь» (Кара Севда).

Их трогательная встреча состоялась в Стамбуле на презентации первой детской книги актрисы — «Бу Эвде Бир Афет Var».

Арвен Берен, ставшая известной зрителям благодаря роли Дениз в сериале, который транслировался в 2015–2017 годах, тогда была еще младенцем. Поклонники не смогли скрыть удивления, увидев, как сильно она выросла за прошедшие годы.

Эта встреча еще раз напомнила фанатам сериала о незабываемых моментах «Черной любви».

Неслихан Атагюль встретилась с «дочерью» Дениз из сериала «Черная любовь» спустя 9 лет
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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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