Неслихан Атагюль встретилась с «дочерью» Дениз из сериала «Черная любовь» спустя 9 лет
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Турецкая актриса Неслихан Атагюль встретилась спустя девять лет с Арвен Берен, исполнившей роль её дочери Дениз в полюбившемся зрителям сериале «Черная любовь» (Кара Севда).
Их трогательная встреча состоялась в Стамбуле на презентации первой детской книги актрисы — «Бу Эвде Бир Афет Var».
Арвен Берен, ставшая известной зрителям благодаря роли Дениз в сериале, который транслировался в 2015–2017 годах, тогда была еще младенцем. Поклонники не смогли скрыть удивления, увидев, как сильно она выросла за прошедшие годы.
Эта встреча еще раз напомнила фанатам сериала о незабываемых моментах «Черной любви».
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