Известная как «Чеченка» блогер раскрыла пол своего четвертого ребенка (видео)

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Известная как «Чеченка» блогер раскрыла пол своего четвертого ребенка (видео)

Блогер Гулзода Абдуллаева, известная под псевдонимом «Чеченка», раскрыла пол своего будущего ребенка. Вместе с тремя детьми она устроила гендер-пати, отпраздновав скорое рождение еще одного сына.

На видео запечатлено, как блогер вместе с детьми тянет длинную сине-розовую бумажную ленту, которую достают из большой коробки. Несмотря на то, что лента начинается с синего и розового цветов, в конце она окрашена в синий. Это означает, что четвертым ребенком Гулзоды будет мальчик.

Известная как «Чеченка» блогер раскрыла пол своего четвертого ребенка (видео)

Под видео блогер оставила комментарий: «Машааллах! Мой маленький ангелочек, твои братья и сестра ждут тебя. Успела провести гендер-пати».

Подписчики тепло отреагировали на это видео. В комментариях блогеру направляют поздравления и желают благополучных родов.

Для справки: у Гулзоды Абдуллаевой сейчас двое сыновей и одна дочь. После рождения четвертого ребенка она станет мамой троих сыновей и одной дочери.

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