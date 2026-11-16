Известная как «Чеченка» блогер раскрыла пол своего четвертого ребенка (видео)
Блогер Гулзода Абдуллаева, известная под псевдонимом «Чеченка», раскрыла пол своего будущего ребенка. Вместе с тремя детьми она устроила гендер-пати, отпраздновав скорое рождение еще одного сына.
На видео запечатлено, как блогер вместе с детьми тянет длинную сине-розовую бумажную ленту, которую достают из большой коробки. Несмотря на то, что лента начинается с синего и розового цветов, в конце она окрашена в синий. Это означает, что четвертым ребенком Гулзоды будет мальчик.
Под видео блогер оставила комментарий: «Машааллах! Мой маленький ангелочек, твои братья и сестра ждут тебя. Успела провести гендер-пати».
Подписчики тепло отреагировали на это видео. В комментариях блогеру направляют поздравления и желают благополучных родов.
Для справки: у Гулзоды Абдуллаевой сейчас двое сыновей и одна дочь. После рождения четвертого ребенка она станет мамой троих сыновей и одной дочери.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…