Известная как «Чеченка» блогер раскрыла пол своего четвертого ребенка (видео)

Блогер Гулзода Абдуллаева, известная под псевдонимом «Чеченка», раскрыла пол своего будущего ребенка. Вместе с тремя детьми она устроила гендер-пати, отпраздновав скорое рождение еще одного сына.

На видео запечатлено, как блогер вместе с детьми тянет длинную сине-розовую бумажную ленту, которую достают из большой коробки. Несмотря на то, что лента начинается с синего и розового цветов, в конце она окрашена в синий. Это означает, что четвертым ребенком Гулзоды будет мальчик.