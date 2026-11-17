В Ташкенте задержаны киберпреступники, которые пытались обмануть граждан, используя названия популярного проекта и государственных служб. Их подозревают в распространении фальшивых ссылок от имени «Omad shou» и налоговой службы с целью получения доступа к личным данным и финансовым средствам граждан.

По предварительным данным, подозреваемые использовали вредоносные APK-файлы. После установки таких файлов на мобильный телефон злоумышленники могли получить доступ к определенным данным на устройстве, включая банковские карты и аккаунты в Telegram.

Предполагается, что с помощью этого метода могли быть скомпрометированы банковские карты и аккаунты в мессенджерах тысяч граждан. В настоящее время проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств дела.

Специалисты призывают граждан не открывать ссылки из неизвестных источников и не скачивать на телефон подозрительные APK-файлы. Особую осторожность следует проявлять в отношении сообщений, связанных с выигрышами, денежными призами или налогами.