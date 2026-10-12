Зебо Рахимова снова удивила всех сказочным домиком в Исландии (видео)

·84·Культура
Зебо Рахимова снова удивила всех сказочным домиком в Исландии (видео)

Блогер Зебо Рахимова продолжает удивлять своих поклонников путешествиями по миру. На этот раз она показала домик в Исландии, знакомый многим по фотографиям и выглядящий так, будто он сошел со страниц сказок.

Зебо опубликовала видео из этого места на своей странице в социальной сети и не скрыла своего восхищения.

«Я думала, что эта картинка нарисована. Оказывается, этот домик существует в реальности, Исландия!» — прокомментировала блогер.

Подписчики, посмотревшие видео, также выражают свое восхищение в комментариях. Они удивляются тому, что в мире существуют такие сказочные и красивые места, и завидуют путешествиям блогера.

Зебо Рахимова продолжает открывать для себя различные красивые уголки мира и делиться своими впечатлениями с поклонниками.

Зебо РахимоваИсландияместосоциальная сеть
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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