Зебо Рахимова продолжает восхищать прекрасными пейзажами Исландии (видео)

·2·Культура
Зебо Рахимова продолжает восхищать прекрасными пейзажами Исландии (видео)

Блогер Зебо Рахимова во время своего очередного путешествия полюбовалась огромным водопадом в Исландии. Она поделилась видеороликом из поездки в социальной сети, привлечив внимание поклонников.

На видео блогер стоит рядом с водопадом, показывая, насколько он высок и величественен. Кадры с неповторимым пейзажем природы вызвали большой интерес у пользователей соцсетей.

Через кадры из путешествия Зебо Рахимовой можно увидеть своеобразную природу и красивые места Исландии. Поклонники, посмотревшие видео, также были восхищены этим пейзажем.

В комментариях многие пользователи выразили желание отправиться в Исландию и увидеть эту красоту своими глазами. А некоторые написали, что надеются тоже когда-нибудь совершить такое путешествие.

Зебо РахимоваИсландияИсландия водопадприрода Исландии
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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