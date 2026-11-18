Основательница кулинарного бренда «Vkusno by Seva» Севара Оганова приготовила огромный торт по случаю Дня принятия Государственного флага Республики Узбекистан. С этой творческой работой она вошла в Книгу рекордов Узбекистана.

Об этом кондитер сообщила на своей странице в социальных сетях. Она выразила радость по поводу того, что в 30 лет вошла в число рекордсменов страны, а также поделилась информацией о размерах и весе приготовленного торта.

Отмечается, что длина торта составила 6 метров, ширина — 3,3 метра, а высота — 11 сантиметров. Его общая площадь составила 19,8 квадратных метра, и он был разделен на 220 частей. Размер каждого куска — 30x30 сантиметров, а вес — 2,3 килограмма. Общий вес торта достиг 506 килограммов.

Это достижение Севары Огановой вызвало большой интерес в социальных сетях. В комментариях близкие и подписчики поздравляют кондитера, высоко оценивая её труд и успех.