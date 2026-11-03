«Церемония разрезания торта» на свадьбе Амирхана Умарова привлекла внимание (видео)

·67·Культура
«Церемония разрезания торта» на свадьбе Амирхана Умарова привлекла внимание (видео)

Амирхан Умаров 2 ноября женился на девушке по имени Покиза. В социальных сетях распространились видео с его свадебного торжества, которые привлекли внимание многих пользователей.

Судя по видео, свадьба прошла в приподнятом настроении, красиво и душевно. В ней приняли участие представители сферы искусства, а певцы своими выступлениями придали вечеру особую атмосферу. Гости танцевали под зажигательные мелодии, добавляя празднику ярких красок. На видео также запечатлены моменты, когда жених и невеста танцевали под звуки романтической музыки.

Особое внимание привлекла церемония разрезания торта. Молодожены вместе украсили специально приготовленный торт фруктами, после чего вместе разрезали его и угостили друг друга. Этот обычай, ставший популярным на многих свадьбах в последние годы, придает свадебному вечеру особую торжественность.

В комментариях в социальных сетях подписчики выражают искренние пожелания Амирхану Умарову и его супруге, желая им счастливой и гармоничной жизни.

Амирхан УмаровУзбекский шоу-бизнесСвадьба
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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