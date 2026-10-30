Новый дуэт Дилноз Хакимовой и Мирджалола Нематова: «Yurakda sevgi» (видео)

·70·Культура
Новый дуэт Дилноз Хакимовой и Мирджалола Нематова: «Yurakda sevgi» (видео)

Исполнители Дилноз Хакимова и Мирджалол Нематов представили поклонникам свой новый дуэт. Композиция под названием «Yurakda sevgi» («Любовь в сердце») состоялась вчера, 29 октября, на платформе YouTube.

Новая песня сразу же привлекла внимание слушателей. За короткое время трек прослушало множество зрителей, что вызвало волну теплых отзывов и комментариев.

Всего через 22 часа после премьеры видеоклип набрал около 380 тысяч просмотров. В комментариях фанаты высоко оценили творчество Дилноз Хакимовой и Мирджалола Нематова, пожелав артистам успехов.

А вы уже посмотрели дуэт «Yurakda sevgi»? Если бы у вас была возможность оценить его по 10-балльной шкале, сколько баллов вы бы поставили? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Дилноз ХакимоваМирджалол НематовYurakda sevgi
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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