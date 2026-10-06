Дилноз Хакимова эмоционально рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери

Певица Дилноз Хакимова рассказала об изменениях, произошедших в её жизни после рождения дочки. Она описала период материнства как один из самых приятных и счастливых этапов в своей жизни.

По словам исполнительницы, с появлением на свет дочери у неё стало еще больше людей, которым она может дарить свою любовь и заботу. Это также положительно сказывается на её творчестве. Дилноз Хакимова подчеркнула, что переполняющие её сердце любовь и чувства вдохновляют её на создание песен.

Кроме того, певица поделилась, что во время участия в мероприятиях и свадьбах поклонники часто задают ей вопросы о её дочери Амани. По её словам, фанаты то и дело интересуются: «Как Амани?» Дилноз Хакимова также вспомнила, что когда она назвала дочь Амани, близкие сначала говорили, что это имя может быть трудным для запоминания. Однако теперь это имя уже стало привычным и для её поклонников.

Вдобавок певица сообщила, что начала работу над новым клипом совместно с Мирджалолом. В настоящее время артисты ведут съёмочный процесс.