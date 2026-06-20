Суюнчи: певица Дилноз сообщила о рождении дочери (видео)

В узбекском шоу-бизнесе прозвучала еще одна радостная новость. В семье любимой певицы Дилноз случилось большое счастье — артистка родила дочь.

Сообщается, что девочку назвали Амани. Эта радостная новость была тепло встречена поклонниками в социальных сетях, певице приходят тысячи поздравлений.

Близкие и фанаты по случаю рождения нового гостя желают Дилноз и ее семье счастья и благополучия, а малышке — здоровья и светлого будущего.

Радостное событие вызвало большой интерес среди поклонников артистки. Многие оставляют искренние комментарии в соцсетях, разделяя радость семьи.