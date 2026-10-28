Дилноз Хакимова поделилась отрывком новой песни (видео)

·68·Культура
Дилноз Хакимова поделилась отрывком новой песни (видео)

Певица Дилноз Хакимова работает над новой композицией. На своей странице в Instagram она поделилась коротким отрывком песни, подписав видео «Yurakda sevgi» («Любовь в сердце»). Это намекает на то, что новая песня выйдет именно под таким названием.

Короткий ролик привлек внимание подписчиков. В комментариях поклонники пожелали певице удачи и поинтересовались датой премьеры трека. Некоторые пользователи, прослушав отрывок, оставили теплые отзывы, отметив, что песня звучит замечательно.

На данный момент Дилноз Хакимова еще не объявила официальную дату премьеры новой песни. Поклонники с нетерпением ждут выхода полной версии композиции «Yurakda sevgi».

Дилноз ХакимоваYurakda sevgiУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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