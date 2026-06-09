Американский вертолет Апаче потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива

Боевой вертолет Апаче, принадлежащий военным США, потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Об этом сообщает Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, двое членов экипажа, находившихся на борту вертолета, были благополучно спасены.

Причина катастрофы пока не установлена. Официальной информации о том, упал ли вертолет из-за технической неисправности или был сбит, не поступало.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Сообщается, что Иран продолжает контролировать пролив, а США усиливают свою активность в регионе.