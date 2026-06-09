Американский вертолет Апаче потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива

·11·Мир
Американский вертолет Апаче потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива

Боевой вертолет Апаче, принадлежащий военным США, потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Об этом сообщает Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, двое членов экипажа, находившихся на борту вертолета, были благополучно спасены.

Причина катастрофы пока не установлена. Официальной информации о том, упал ли вертолет из-за технической неисправности или был сбит, не поступало.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Сообщается, что Иран продолжает контролировать пролив, а США усиливают свою активность в регионе.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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