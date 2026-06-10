Тегеран предупредил Вашингтон о необходимости покинуть регион
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Кс.
«Если хотите быть в безопасности, покиньте наш регион», — подчеркнул Аракчи.
По его словам, вооруженные силы Ирана не оставят без ответа любую атаку или угрозу. Тегеран также заявил, что не будет колебаться в использовании своего права на самооборону.
Ранее США сообщили о нанесении удара по Ирану после событий в районе Ормузского пролива, в ответ на что, как сообщается, Иран атаковал американские базы в регионе.
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