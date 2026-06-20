Завтра редкое астрономическое явление — самый длинный день

·2·Мир
Завтра редкое астрономическое явление — самый длинный день

Завтра, 21 июня, в Северном полушарии будет наблюдаться самый длинный день в году. Об этом сообщает Associated Press.

Это явление называется летним солнцестоянием и считается одним из важнейших астрономических процессов в природе. В это время Солнце дольше всего пребывает над горизонтом, и люди наслаждаются максимальным количеством дневного света в году.

В Южном полушарии, напротив, наблюдается обратная ситуация. Там будет самый короткий день в году и начнется зимний сезон.

Сообщается, что термин «Solstice» происходит от латинских слов «sol» — Солнце и «stitium» — остановка или пауза. Летнее солнцестояние знаменует собой завершение процесса подъема Солнца в самую высокую точку неба в течение года. После этого дня световой день начнет постепенно сокращаться, и этот процесс продлится до конца декабря.

Специалисты отмечают, что при движении Земли вокруг Солнца ее ось наклонена. Из-за этого солнечный свет и тепло распределяются между Северным и Южным полушариями неравномерно в течение года.

«Солнцестояние» — это период максимального или минимального наклона Земли к Солнцу, именно в это время разница между днем и ночью достигает своего пика.

В Северном полушарии летнее солнцестояние обычно происходит в период с 20 по 22 июня. В этом году данное явление приходится на 21 июня.

Противоположная ситуация наблюдается при зимнем солнцестоянии. В это время Северное полушарие максимально отклонено от Солнца, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи в году. Зимнее солнцестояние обычно происходит в период с 20 по 23 декабря.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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