Три поражения, два исторических гола: как АФК оценил Узбекистан?

Первый чемпионат мира в истории национальной сборной Узбекистана завершился тяжело с точки зрения результата: три матча, три поражения и последнее место в группе. Однако за этими цифрами остались два гола, вошедших в историю футбола страны, бесценный опыт и серьёзные выводы, которые необходимо сделать на будущее.

Подводя итоги выступления представителей континента на мундиале, Азиатская футбольная конфедерация отметила, что дебют Узбекистана имел и положительные стороны, помимо результата. В чемпионате мира 2026 года от Азии приняли участие рекордные девять команд.

Исторический гол в матче с Колумбией подарил надежду

Первый матч в группе «К» Узбекистан провёл против Колумбии и уступил со счётом 1:3. Этот счёт не означает, что южноамериканцы одержали лёгкую победу: подопечные Фабио Каннаваро пытались держать соперника под давлением до последних минут.

Если Даниел Мунос вывел Колумбию вперёд в конце первого тайма, то на 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие. Таким образом, он стал первым футболистом Узбекистана, забившим на чемпионатах мира. Однако пять минут спустя Луис Диас вновь вывел Колумбию вперёд, а Джаминтон Кампас в компенсированное время установил окончательный счёт.

АФК отметил, что после этого матча Каннаваро отдельно подчеркнул дисциплину и решительность своих игроков. По мнению итальянского специалиста, команда-дебютант, несмотря на давление большой сцены, заставила опытного соперника упорно бороться за победу.

Португалия продемонстрировала разницу в мастерстве

Во втором туре Узбекистан вышел на поле против одного из фаворитов турнира — Португалии. На этот раз решающими стали уровень соперника и индивидуальное мастерство — встреча завершилась со счётом 0:5.

Криштиану Роналду забил два гола в первом тайме. Также своими именами на табло отметились Нуну Мендеш и Рафаел Леау, ещё один мяч был записан как автогол Абдуқодир Ҳусановнинг. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на шести разных чемпионатах мира.

После двух поражений подряд шансы Узбекистана на выход в плей-офф резко снизились. Даже победа над Демократической Республикой Конго не гарантировала бы выход в следующую стадию, но могла сохранить возможность стать одной из лучших команд, занявших третье место.

Что изменилось после гола Шомуродов?

Решающая встреча началась для Узбекистана как в мечте. На 10-й минуте Элдор Шомуродов мастерски пробил из сложного положения и открыл счёт.

После первого тайма Узбекистан вёл в счёте. Однако после перерыва ДР Конго усилила давление. Ёан Висса на 68-й минуте сравнял счёт с пенальти, а Фистон Маеле на 78-й минуте вывел африканцев вперёд. В компенсированное время Висса забил второй гол и обеспечил победу со счётом 3:1.

Гол Шомуродов остался одним из самых ярких моментов Узбекистана на мундиале. По итогам голосования болельщиков он был признан лучшим голом группового этапа. Капитан Узбекистана, набрав 36 процентов голосов, опередил таких звёзд, как Лионель Месси и Винисиус Джуниор.

Результат тяжёлый, но дебют не был напрасным

Узбекистан завершил групповой этап с нулём очков. В трёх матчах национальная сборная забила два гола и пропустила 11 мячей.

Эти цифры свидетельствуют о проблемах с ошибками в обороне, адаптацией к высокому темпу и изменением плана по ходу игры. Особенно во втором тайме матча против ДР Конго было заметно, что команде не хватило хладнокровия и международного опыта, необходимых для удержания преимущества.

Вместе с тем сам выход на чемпионат мира стал историческим этапом для футбола Узбекистана. Аббосбек Файзуллаев забил первый гол страны на мундиале, а Элдор Шомуродов стал автором одного из самых красивых голов турнира.

После турнира Фабио Каннаваро подчеркнул необходимость продолжать инвестировать в детские академии, инфраструктуру и молодых футболистов для развития узбекского футбола. По его мнению, тяжёлые уроки чемпионата мира должны стать основой для дальнейшего роста.

Теперь главная цель — Кубок Азии

Страница мундиаля закрыта, однако национальную сборную ждёт очередное серьёзное испытание. Кубок Азии 2027 года пройдёт с 7 января по 5 февраля в Саудия Арабистони. Узбекистан будет бороться в группе «В» с Бахрейном, КНДР и Иорданией.

После трёх поражений на чемпионате мира сборной потребуется не только психологическое восстановление, но и дальнейшее укрепление игрового стиля. Теперь одного объяснения «мы набрались опыта» будет недостаточно — на Кубке Азии результат этого опыта должен быть виден.

Первый мундиаль Узбекистана завершился без побед. Однако это не последняя точка, а возможное начало нового этапа, на котором команда получила более полное представление о требованиях мирового футбола. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!