SpaceX опубликовала финансовый отчёт и раскрыла детали полёта Starship

Аэрокосмический гигант SpaceX представила свой первый квартальный финансовый отчёт после выхода на биржу, а также сообщила о предстоящих крупных испытаниях. Как пишет издание иксбт.ком, опубликованные данные показывают, что финансовое положение компании улучшается, а в космической программе ожидаются важные изменения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

За отчётный период компания зафиксировала чистый убыток в размере 541 миллиона долларов. Несмотря на это, финансовые показатели заметно улучшились: годом ранее убытки SpaceX превышали 1 миллиард долларов. При этом выручка компании продолжает стремительно расти.

В прошлом квартале выручка SpaceX составила 7,8 миллиарда долларов. Это на 92 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, компания вышла на биржу в июне текущего года.

Динамика акций и влияние на рынок

Во время первоначального IPO стоимость акций компании выросла до 225,6 доллара, однако затем началось снижение. По итогам торгов 4 августа бумаги компании оценивались в 125,33 доллара за акцию. Несмотря на это, эксперты считают резкий рост выручки важным шагом на фоне позитивных изменений в технологическом секторе.

Во время встречи с инвесторами руководство компании также раскрыло планы, связанные с предстоящим 14-м испытательным полётом в рамках программы Starship. Ожидается, что этот этап станет одной из важнейших поворотных точек в истории всей космической программы.

Орбитальный полёт и технические изменения

Согласно планам, во время следующего испытания корабль впервые в истории будет выведен на орбиту Земли. Кроме того, в ходе этого полёта планируется доставить в космос спутники Starlink В3.

Однако из-за проблем, возникших во время предыдущего, 13-го испытательного полёта, компания временно отказалась от попытки поймать ускоритель Super Heavy Booster 21 с помощью механических «рук» стартовой башни. Вместо этого ускоритель планируется мягко посадить в Мексиканский залив.

Окончательная судьба самого корабля пока также не определена. Специалисты SpaceX продолжают анализировать результаты предыдущей миссии и рассматривают возможность исторической попытки вернуть Starship непосредственно на стартовую площадку и поймать его механическими зажимами башни.