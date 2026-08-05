SpaceX возвращает на буксире корпус Starship, оставшийся в Индийском океане

·75·Технологии
SpaceX возвращает на буксире корпус Starship, оставшийся в Индийском океане

Аэрокосмический гигант SpaceX начал масштабную операцию по возвращению прототипа космического корабля Starship с Индийского океана на берег. Спутниковые снимки, предоставленные компанией Вантор, показали, что этот уникальный процесс активно продолжается, сообщает иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, во время 13-го испытательного полёта корабль неожиданно остался плавать на поверхности воды, хотя первоначальные планы не предусматривали его спасение. Однако специалисты решили доставить аппарат, совершивший самую мягкую посадку в истории, для детального анализа.

Историческое испытание и неожиданный результат

Очередной испытательный полёт Starship состоялся 25 июля текущего года и стал одной из самых успешных попыток в истории программы. Во время полёта верхняя ступень полностью сохранила работоспособность всех шести двигателей, успешно вошла в атмосферу и очень мягко приводнилась.

Главной неожиданностью стало то, что корабль Шип 40 не затонул после приводнения. Сохранив герметичность, он продолжил дрейф примерно в 1500 километрах от побережья Австралии. Даже инженеры компании не ожидали такого результата.

Как проходит спасательная операция?

Вскоре после происшествия Илон Маск подтвердил, что компания попытается вернуть корабль на берег. Теперь спутниковые снимки Вантор, опубликованные изданием CNN, полностью подтверждают, что этот процесс уже начался.

В операции участвуют следующие специализированные суда:

  • Буксир Норманд Ranger
  • Судно Скиммер Тиде
  • Вспомогательное судно Го Аустралис
На снимках отчётливо видны буксирные тросы, закреплённые на носовой части Starship. Го Аустралис, первым добравшийся до корабля, завершил свою задачу и вернулся в Австралию.

Важное значение для инженеров

Возвращение корабля Шип 40 имеет огромное научное и практическое значение для специалистов. Компания планирует подробно изучить состояние теплозащитных плиток после повторного входа в атмосферу.

Полученные данные могут приблизить следующий исторический этап программы. По словам Илона Маска, если результаты анализа подтвердят прочность конструкции, во время одного из будущих испытаний SpaceX может попытаться посадить верхнюю ступень непосредственно на стартовую башню «Мехазилла».

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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