«Сити» сделал первый шаг к Педру Нету: от чего зависит трансфер?

«Манчестер Сити» рассматривает возможность усилить линию атаки ещё одной звездой Премьер-лиги в летнее трансферное окно. «Горожане» установили прямой контакт с представителями вингера «Челси» Педру Нету.

Пока официальной договорённости между клубами нет. Однако начало переговоров показывает, что ситуация вокруг будущего португальского футболиста приобретает серьёзный характер.

«Сити» напрямую связался со стороной Нету

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» начал предварительный диалог с представителями Педру Нету по поводу возможного трансфера.

26-летний вингер является одним из главных кандидатов, рассматриваемых для усиления линии атаки клуба. При этом на данном этапе нет информации о том, что «Сити» направил «Челси» официальное предложение или что клубы достигли соглашения по цене.

Таким образом, речь пока идёт не о завершённом трансфере, а о первом шаге, направленном на выяснение позиции стороны футболиста.

Уход Савиньо может открыть дорогу трансферу

По сообщениям СМИ, возможный трансфер Нету может зависеть от будущего вингера «Манчестер Сити» Савиньо.

Бразильским футболистом интересуется «Тоттенхэм». Если Савиньо покинет Манчестер, «Сити» планирует приобрести ему на замену быстрого нападающего, способного действовать на обоих флангах и имеющего опыт выступлений в чемпионате Англии. Нету рассматривается как кандидат, соответствующий этим требованиям.

В то же время сообщается, что сам «Тоттенхэм» также следит за португальским футболистом как за одним из возможных альтернативных вариантов.

«Челси» не отпустит Нету без борьбы

Педру Нету перешёл из «Вулверхэмптона» в «Челси» летом 2024 года и подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт до 2031 года. Это значительно укрепляет позицию «Челси» на переговорах.

В британской прессе появились сообщения о том, что лондонцы могут оценивать футболиста примерно в 70 миллионов фунтов. Однако эта сумма официально клубом не подтверждена.

Поэтому для того, чтобы интерес «Сити» превратился в конкретное предложение, необходимо выполнение нескольких условий:

— должно быть решено будущее Савиньо;

— необходимо выяснить отношение Нету к трансферу;

— «Челси» должен согласиться на продажу;

— клубы должны договориться о трансферной стоимости.

Какова точная статистика Нету в «Челси»?

В первые два сезона в составе «Челси» Педру Нету провёл 103 матча во всех турнирах и забил 19 голов. Согласно официальным данным клуба по сезонам, в сезоне 2024/25 он сделал 9 результативных передач, а в сезоне 2025/26 — 10. Таким образом, его общий показатель достиг 19 ассистов.

Только в сезоне 2025/26 португальский вингер вышел на поле в 52 матчах, отметившись 10 голами и 10 ассистами. Он стал лучшим ассистентом команды во всех турнирах.

Его главные преимущества — высокая скорость, способность обыгрывать соперника один в один, игра на обоих флангах и умение действовать на различных позициях в атаке.

Почему «Сити» выбирает именно Нету?

Для «Манчестер Сити» важным фактором является то, что Нету уже адаптирован к Премьер-лиге. Он накопил большой опыт в английском футболе, поэтому ему не потребуется много времени на привыкание к новому чемпионату.

Кроме того, футболист уже работал в «Челси» с новым главным тренером «Сити» Энцо Мареской. Британские источники пишут, что именно хорошее знание тренером возможностей Нету усилило интерес к трансферу.

Однако долгосрочный контракт футболиста и его возможная высокая цена означают, что переговоры не будут простыми.

Решающего шага пока не сделано

Установление «Манчестер Сити» контакта с представителями Нету может стать первым серьёзным шагом в трансферном процессе. Однако футболист пока остаётся игроком «Челси», а начало официальных переговоров между клубами не подтверждено.

Теперь основное внимание будет сосредоточено на будущем Савиньо и условиях, которые определит «Челси». Если ситуация будет развиваться по плану «Сити», Педру Нету может стать одним из самых громких трансферов летнего окна.

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