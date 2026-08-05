Диёра Келдиёрова вернулась на татами: большой перезапуск близок?

После Олимпиады в Париже Диёра Келдиёрова не появлялась на соревнованиях, однако сделала важный шаг на пути к возвращению в большой спорт. Олимпийская чемпионка вместе с сильнейшими дзюдоистами мира принимает участие в международном учебно-тренировочном сборе, который проходит в словенском городе Изола.

Пока неизвестно, на каком турнире она впервые выйдет на татами. Однако переход от индивидуальных тренировок к общему сбору показывает, что процесс возвращения после длительного перерыва вышел на новый этап.

На одном татами со звёздами мирового дзюдо

В сборе в Изола участвуют высококлассные дзюдоисты, приехавшие из разных стран. Такие тренировки позволяют спортсменам испытывать технические приёмы, проводить спарринги с соперниками, исповедующими разные стили борьбы, и готовиться в условиях, максимально приближенных к соревновательному темпу.

Для лидера сборной Узбекистана значение этого сбора особенно велико. Ведь Келдиёрова долгое время не участвовала в официальных поединках, и теперь ей необходимо восстановить не только физическую форму, но и соревновательный ритм на татами.

Диёра стала победительницей Олимпиады Париж-2024 в весовой категории −52 килограмма, став первой олимпийской чемпионкой в истории женского дзюдо Узбекистана.

От индивидуальных тренировок к общему сбору

После Олимпиады в Париже Келдиёрова стала матерью и вернулась к тренировкам после почти двухлетнего перерыва. Сначала она не спешила присоединяться к сборам национальной команды и готовилась по индивидуальной программе.

В апреле спортсменка подтвердила, что возвращается в большой спорт, однако сообщила, что пока не может точно назвать свой первый турнир.

«Если мне удастся восстановить спортивную форму, возможно, попробую принять участие в Азиатских играх. Если не успею, намерена выступить на каком-нибудь турнире после них», — сказала Келдиёрова.

Теперь её присоединение к общим тренировкам на международном сборе свидетельствует о последовательном продолжении подготовки. Однако это ещё не означает, что спортсменка обязательно примет участие в одном из ближайших турниров.

Впереди два крупных турнира

В календаре 2026 года для Келдиёрова выделяются два крупных соревнования.

КсКс летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября в префектуре Айти и городе Нагоя в Японии. Дзюдо также включено в программу соревнований.

Вскоре после этого, с 4 по 11 октября, в Боку состоится чемпионат мира по дзюдо. С 4 по 10 октября запланированы индивидуальные соревнования, а 11 октября — смешанное командное состязание.

Календарь чрезвычайно плотный. Поэтому выбор турнира будет зависеть от физической готовности спортсменки, решения тренеров и процесса восстановления.

Есть задача важнее первого старта

Возвращение на соревнования в статусе олимпийской чемпионки оказывает большое давление на любого спортсмена. Неправильно ожидать, что Келдиёрова уже в первом поединке повторит свои прежние результаты.

Сейчас главная задача — вернуться на татами в здоровом состоянии, шаг за шагом восстановить соревновательную практику и заложить прочный фундамент для олимпийского цикла Лос-Анджелес-2028.

Сбор в Изола — не просто очередная тренировка на этом пути. Он может стать одним из самых серьёзных признаков начала новой главы в карьере Диёра Келдиёрова. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!