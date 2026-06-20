Удобство для молитвы в самолете: новое решение от авиакомпании Саудовской Аравии

Авиакомпания Саудовской Аравии в целях создания более комфортных условий для пассажиров организовала специальные молитвенные зоны в некоторых самолетах, совершающих дальние рейсы.

Сообщается, что для этого в самолете было демонтировано несколько кресел, на месте которых расстелили молитвенные коврики. Эта зона позволяет пассажирам свободно совершать молитву во время полета.

Кроме того, в молитвенной зоне установлен специальный указатель направления на Каабу, который помогает пассажирам точно определить киблу. Подобные удобства имеют особое значение, особенно при длительных перелетах.

Данная новость получила положительную оценку со стороны пассажиров. Многие восприняли эту инициативу как знак уважения к религиозным потребностям людей и отметили, что такие практические решения могут стать примером для других авиакомпаний.