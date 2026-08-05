Robinhood запускает фонд, позволяющий инвестировать в стартапы Й Комбинатор

Известная американская инвестиционная платформа Robinhood представила новый финансовый инструмент, позволяющий любому розничному инвестору вкладывать средства в стартапы всемирно известного акселератора Й Комбинатор. По данным Reuters, фонд Robinhood Вентуре Фунд ИИ (РВИИ) планируется вывести на публичные торги 13 августа текущего года, а его стартовая цена составит 25 долларов за акцию. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Новый фонд планирует привлечь до 200 миллионов долларов, инвестируя в стартапы основателей, которые участвовали или сейчас участвуют в программах Й Комбинатор. Однако для этого стартапы должны согласиться продать свои акции. Хотя обычные розничные инвесторы смогут покупать акции фонда, они не получат прямых долей в самих стартапах.

Деятельность фонда и комиссионные сборы

Инвесторы смогут свободно торговать акциями фонда, однако пока неизвестно, какую прибыль они получат, если компании Й Комбинатор добьются значительных успехов. Фонд намерен применять стандартную для венчурного рынка комиссионную модель 2/20. По заявлению компании, подразделение Robinhood будет взимать плату за управление в размере 2% от чистой прибыли и дополнительные расходы, в результате чего общая комиссия немного превысит 4%.

Кроме того, фонд будет выплачивать подразделению Robinhood 20% дохода в виде «карриед интерест» (каррй). Иными словами, если компании Й Комбинатор совершат успешный выход, способный принести фонду доход, это подразделение получит одну пятую итоговой прибыли. При этом, в отличие от обычных венчурных фондов, РВИИ не имеет чёткого срока возврата остаточной прибыли инвесторам, а стандартный период существования около 10 лет здесь не предусмотрен.

Предыдущий опыт и риски

Фонд не обещает регулярно выплачивать дивиденды наличными, поэтому инвесторам в основном придётся рассчитывать на доход от роста стоимости акций фонда. По данным иксбт.ком, Robinhood Вентурес Фунд И (NYSE: РВИ), созданный для покупки акций крупных частных компаний, таких как Databricks, Меркор и OpenAI, также торгуется выше своей ИПО-цены в 21 доллар. Однако риски сохраняются: акции РВИ, в мае поднимавшиеся выше 56 долларов, сейчас оцениваются примерно в 28 долларов.

Ранее Robinhood уже подвергалась критике за попытки связать названия дорогих частных компаний с финансовыми продуктами. Например, в 2025 году компания продавала криптоактивы, представленные как токенизированные акции OpenAI и SpaceX. OpenAI выступила против этого, заявив, что не участвовала в деятельности компании, а токены не представляли собой никаких реальных долей.

Однако, в отличие от того криптопродукта, новый фонд РВИИ будет работать подобно специальной целевой структуре и покупать реальные акции. Ожидается, что это станет очередным финансовым инструментом в стиле Кремниевой долины для тех, кто хочет инвестировать, опираясь на авторитет Й Комбинатор.