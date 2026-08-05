Подготовка к летнему отпуску: как подготовить автомобиль к жарким дням

·29·Авто
Подготовка к летнему отпуску: как подготовить автомобиль к жарким дням

В этом году в Великобритании в мае, июне и июле температура впервые за всю историю метеорологических наблюдений превышала 35 °К. В жаркую и сухую погоду автомобиль начинает работать с большей нагрузкой, чем обычно в течение года. По данным специалистов Квик Фит, дальние поездки, загруженный багажник и зной создают дополнительную нагрузку на транспортное средство. Чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями на обочине во время поездки, важно правильно подготовить автомобиль до выезда. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Во время летних отпусков дальние поездки влияют на все компоненты автомобиля — от двигателя до шин. По сравнению с ежедневными поездками длительное движение по автомагистралям и высокая температура в салоне становятся испытанием как для водителя, так и для автомобиля. Поэтому небольшие профилактические меры помогут избежать неприятностей, способных испортить отпускное настроение.

Проверка системы кондиционирования и её важность

По данным Квик Фит, системы кондиционирования ежегодно теряют в среднем около 10% хладагента, даже если в них нет неисправностей. Система, которая хорошо работала в прошлом году, в этом сезоне может начать подавать тёплый воздух. Если салон автомобиля охлаждается медленно или воздух из дефлекторов уже не такой холодный, перед дальней поездкой стоит проверить систему.

Обычная проверка кондиционера не занимает много времени и стоит недорого, но помогает обнаружить небольшие утечки до того, как они превратятся в серьёзную и дорогостоящую проблему. Заправка хладагента в большинстве автосервисов занимает менее часа. Удобно совместить эту процедуру с другими видами технического обслуживания.

Чрезмерный нагрев салона — серьёзный фактор, отвлекающий внимание водителя. Уставшие и перегревшиеся водители реагируют медленнее и могут принимать неверные решения в экстренных ситуациях. Во время дальних поездок с беспокойными детьми на заднем сиденье поддержание умеренной температуры в салоне обеспечивает безопасность и спокойствие.

Также рекомендуется проверить салонный фильтр, или фильтр очистки воздуха. Загрязнённый фильтр ограничивает воздушный поток и заставляет систему кондиционирования работать с повышенной нагрузкой. Учитывая большое количество пыли и пыльцы в сухие летние дни, чистый фильтр будет особенно полезен людям, страдающим от аллергии.

АвтомобильЛетний ОтпускКондиционерБезопасностьТехническое Обслуживание
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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