Ferrari Амалфи Спидер прошёл испытания в Греции

·40·Авто
Ferrari Амалфи Спидер прошёл испытания в Греции

Как сообщает иксбт.ком, один из новейших автомобилей из Маранелло — Ferrari Амалфи Спидер — прошёл испытания для представителей международных СМИ на горных дорогах региона Пелопоннес в Греции. Этот спортивный автомобиль с открытым верхом стоимостью 227 000 фунтов стерлингов считается одной из самых лёгких и раскрепощённых моделей современной линейки компании. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Испытания организовали на менее ухоженном участке трассы ЭО66, проходящем через горы Олигиртос. Этот район известен еловыми и сосновыми лесами, известняковыми скалами и извилистыми асфальтированными дорогами. Интересно, что вдоль трассы часто встречаются ульи: местные жители производят здесь натуральный мёд.

Технические возможности и силовая установка

Амалфи Спидер — это версия купе Амалфи с мягкой крышей, созданная для начинающих автолюбителей. По словам инженеров Ferrari, управлять этой моделью максимально легко. Компания представляет автомобиль как удобную отправную точку для привлечения новых клиентов в меняющемся мире и знакомства их с легендой Маранелло.

Однако технические характеристики автомобиля показывают, что это далеко не простая «учебная» машина. Он получил короткую колёсную базу, острое рулевое управление и 3,855-литровый бензиновый В8 с двумя турбокомпрессорами. Этот силовой агрегат уже при 3000 об/мин развивает 631 л. с. и огромный крутящий момент, обеспечивая более быструю реакцию, чем когда-либо прежде.

Новый режим Раке и управляемость

Одним из важных нововведений в конструкции модели стал новый режим Раке. В нём электронные системы стабилизации вмешиваются меньше, чем в прежней модели Рома Спидер. Это позволяет водителю в полной мере почувствовать мощность автомобиля и свободнее проходить горные дороги.

По мнению специалистов, Амалфи Спидер, несмотря на адаптацию для начинающих водителей, не оставит равнодушными настоящих поклонников спортивных автомобилей благодаря динамическим характеристикам и мощному двигателю. Это значительно более доступная и простая в управлении альтернатива другим высокопроизводительным моделям бренда.

FerrariAmalfi SpiderАвтомобилиСуперкарыИспытания
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Sardor Ergashev
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