МакПав и Ликуид AI внедряют технологии искусственного интеллекта в устройства
Известная украинская компания-разработчик МакПав заключила стратегическое партнёрство со стартапом Ликуид AI, чтобы оснастить свои продукты моделями искусственного интеллекта, работающими локально. В рамках сотрудничества планируется создать передовые технологии, способные работать даже без подключения к интернету, обеспечивая конфиденциальность и безопасность пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Как сообщают иксбт.ком и другие технологические издания, МакПав продолжает совершенствовать своего ИИ-помощника Эней, о котором было объявлено в прошлом году. Теперь совместно с Ликуид AI разрабатываются работающая непосредственно на устройстве система инференса под названием Эликс и локальная система хранения данных. Это позволит пользователям применять ИИ-помощников и выполнять задачи агентов даже в офлайн-режиме.
Приоритет локальных моделей и безопасностиПо словам генерального директора и одного из основателей Ликуид AI Рамина Хасанина, перед обучением моделей компания выбирает решения, адаптированные под архитектуру конкретного устройства. Это позволяет создать наиболее эффективную версию интеллекта, работающую непосредственно на устройстве и гарантирующую безопасность данных.
Хотя Apple уже предоставляет своим разработчикам локальные модели, Ликуид AI уделяет особое внимание разнообразию возможностей и высокой производительности. Кроме того, создаётся специальный стек настройки, который адаптируется к данным, вводимым пользователем, и со временем становится более интеллектуальным.
Платформа СетАпп и планы на будущееМакПав планирует уделять больше внимания приложениям с искусственным интеллектом в своём магазине приложений СетАпп на основе подписки, у которого более 150 тысяч платящих пользователей. Для достижения этой цели платформа предоставит следующие возможности:
- Установить архитектуру локальной обработки и предоставить её другим разработчикам;
- Дать разработчикам возможность использовать технологию инференса на устройстве в своих приложениях;
- Обеспечить доступ к облачным моделям таких компаний, как Google, выступая в качестве единого центра.
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