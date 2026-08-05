МакПав и Ликуид AI внедряют технологии искусственного интеллекта в устройства

Известная украинская компания-разработчик МакПав заключила стратегическое партнёрство со стартапом Ликуид AI, чтобы оснастить свои продукты моделями искусственного интеллекта, работающими локально. В рамках сотрудничества планируется создать передовые технологии, способные работать даже без подключения к интернету, обеспечивая конфиденциальность и безопасность пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Как сообщают иксбт.ком и другие технологические издания, МакПав продолжает совершенствовать своего ИИ-помощника Эней, о котором было объявлено в прошлом году. Теперь совместно с Ликуид AI разрабатываются работающая непосредственно на устройстве система инференса под названием Эликс и локальная система хранения данных. Это позволит пользователям применять ИИ-помощников и выполнять задачи агентов даже в офлайн-режиме.

Приоритет локальных моделей и безопасности

По словам генерального директора и одного из основателей Ликуид AI Рамина Хасанина, перед обучением моделей компания выбирает решения, адаптированные под архитектуру конкретного устройства. Это позволяет создать наиболее эффективную версию интеллекта, работающую непосредственно на устройстве и гарантирующую безопасность данных.

Хотя Apple уже предоставляет своим разработчикам локальные модели, Ликуид AI уделяет особое внимание разнообразию возможностей и высокой производительности. Кроме того, создаётся специальный стек настройки, который адаптируется к данным, вводимым пользователем, и со временем становится более интеллектуальным.

Платформа СетАпп и планы на будущее

МакПав планирует уделять больше внимания приложениям с искусственным интеллектом в своём магазине приложений СетАпп на основе подписки, у которого более 150 тысяч платящих пользователей. Для достижения этой цели платформа предоставит следующие возможности:

Установить архитектуру локальной обработки и предоставить её другим разработчикам;

Дать разработчикам возможность использовать технологию инференса на устройстве в своих приложениях;

Обеспечить доступ к облачным моделям таких компаний, как Google, выступая в качестве единого центра.

В настоящее время МакПав также тестирует в магазине приложений систему ценообразования на основе кредитов. Согласно этой модели, пользователи смогут выполнять определённое количество операций искусственного интеллекта в зависимости от доступного количества кредитов и сложности задачи.