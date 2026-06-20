В Индии водитель рассыпал камни на дороге, чтобы скрыться от полиции

В Индии водитель грузовика совершил опасный маневр, пытаясь скрыться от дорожного контроля. Как стало известно, он выехал на встречную полосу и намеренно рассыпал камни из своего автомобиля, чтобы сбить с толку преследователей.

В результате дорога была временно перекрыта, а движение было нарушено. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены расчищать дорогу с помощью оградительных лент, что привело к возникновению транспортных заторов.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, многие расценивают такие действия как крайне опасные и безответственные. В настоящее время ведутся поиски с целью установления личности и задержания сбежавшего водителя.