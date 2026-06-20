В Индии водитель рассыпал камни на дороге, чтобы скрыться от полиции

·37·Мир
В Индии водитель рассыпал камни на дороге, чтобы скрыться от полиции

В Индии водитель грузовика совершил опасный маневр, пытаясь скрыться от дорожного контроля. Как стало известно, он выехал на встречную полосу и намеренно рассыпал камни из своего автомобиля, чтобы сбить с толку преследователей.

В результате дорога была временно перекрыта, а движение было нарушено. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены расчищать дорогу с помощью оградительных лент, что привело к возникновению транспортных заторов.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, многие расценивают такие действия как крайне опасные и безответственные. В настоящее время ведутся поиски с целью установления личности и задержания сбежавшего водителя.

Индия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Почему премьер-министр Италии отменила официальный визит в США?Почему премьер-министр Италии отменила официальный визит в США?Сегодня, 19:31В Казахстане на заправке сгорел автомобиль вместе с людьми внутриВ Казахстане на заправке сгорел автомобиль вместе с людьми внутриСегодня, 18:31Удобство для молитвы в самолете: новое решение от авиакомпании Саудовской АравииУдобство для молитвы в самолете: новое решение от авиакомпании Саудовской АравииСегодня, 18:30«Безголовый парень» бразильского блогера взорвал интернет«Безголовый парень» бразильского блогера взорвал интернетСегодня, 18:20Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сетиКот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сетиСегодня, 18:13Ближний Восток: Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огняБлижний Восток: Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огняСегодня, 14:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами