В Турции термин «Центральная Азия» официально заменили на «Туркестан»

·53·Мир
В Турции термин «Центральная Азия» официально заменили на «Туркестан»

Анкара внесла важное идеологическое изменение в школьные учебники истории в рамках новой образовательной модели «Века Турции». Теперь вместо геополитического термина «Центральная Азия», использовавшегося на протяжении многих лет, будет применяться историческое название «Туркестан». Какие цели стоят за этой реформой и как к этому относятся в регионе?

В чем главная цель реформы?

Согласно заявлению Министерства образования Турции, данное терминологическое изменение — это не просто обновление названия, а шаг, имеющий глубокое идеологическое значение:

  • Единая тюркская идентичность: В учебниках регион теперь будет представлен как общее историческое пространство тюркского мира, связывающее древние цивилизации с современной Турцией.

  • Отказ от внешних определений: Основная цель этого шага — отказаться от определений, навязанных в советский период и западным политологией, и восстановить историческую память тюркских народов.

Столкновение взглядов: союзничество и опасения

Это изменение вызывает различные дискуссии в международных отношениях, особенно среди государств региона и экспертов:

Сторона / Государство

Основной подход и аргумент

Оценка аналитиков

Турция

Регион — общая колыбель тюркского мира и площадка для будущей интеграции.

Этот шаг является частью стратегии Реджепа Тайипа Эрдогана по укреплению своей роли лидера тюркских народов.

Таджикистан

Официальное недовольство. Историки подчеркивают, что регион никогда не состоял исключительно из тюркских племен.

Существует опасение, что термин «Туркестан» в символическом смысле вытесняет ираноязычные народы (таджиков) из регионального исторического контекста.

Спор историков: наследие Согдианы и Бактрии

Таджикские ученые напоминают, что роль ираноязычных цивилизаций в истории Центральной Азии была огромной. В частности, культурное наследие таких центров, как древние Согдиана, Бактрия и Хорезм, показывает, что регион не принадлежал только одному этносу.

Мягкая сила и большая геополитическая конкуренция

По мнению специалистов, за этим идеологическим шагом Анкары стоят масштабные геополитические планы. В условиях сильного экономического и политического влияния России и Китая в регионе, Турция стремится усилить свою «мягкую силу» (софт повер) через сферу культуры и образования. Формирование исторических связей с самого школьного возраста считается самым прочным фундаментом для долгосрочного стратегического партнерства.

ТурцияТуркестанРеджеп Тайип ЭрдоганТаджикистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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