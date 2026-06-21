Арман Сарукян сдержал обещание и подарил Гейджи пикап
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Боец UFC Арман Сарукян сдержал свое прежнее обещание и подарил Джастину Гейджи новый автомобиль-пикап.
На фото видно, как Гейджи стоит перед огромным пикапом RAM в горной местности. Дорогой подарок стал еще одним примером взаимного уважения и дружеских отношений между спортсменами.
Ранее Сарукян заявлял, что подарит автомобиль за победу над Гейджи. Он не оставил обещание на словах, а воплотил его в жизнь.
Это событие вызвало большой интерес в социальных сетях. Болельщики оценивают поступок Сарукяна как пример мужества и верности своему слову.
Джастин Гейджи продемонстрировал фотографию с новым автомобилем, показав, что доволен подарком.
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