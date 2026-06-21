Языковой конфликт в Алматы: ссора в супермаркете привела к штрафу

Конфликт, произошедший в одном из супермаркетов города Алматы в Казахстане, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях.

На распространившихся видео видно, как женщина-покупатель, недовольная очередями на кассах, потребовала от сотрудницы магазина обращаться к ней на русском языке. Однако администратор объяснила ситуацию на казахском языке, сообщив, что в ближайшие минуты подойдет дополнительный кассир. Именно этот момент стал причиной резкой перепалки между сторонами.

Инцидент быстро разлетелся по соцсетям, вызвав различные мнения и споры среди пользователей. Одни поддержали обслуживание на государственном языке, другие же подчеркнули необходимость выбора удобного для клиента языка.

Правоохранительные органы провели проверку по данному факту и передали материалы дела в суд. Согласно решению суда, женщине, устроившей скандал, назначен штраф в размере 20 МРП, что составляет примерно 84 тысячи тенге (около 3 миллионов сумов).