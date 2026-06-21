Впервые за 94 года: в зоопарке Честера родился редкий зверь
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В знаменитом зоопарке Честера в Англии родился редкий трубкозуб.
Специалисты зоопарка назвали малыша Вамбл. Его рождение оценивается как одно из важнейших событий в истории зоопарка.
Как сообщается, Вамбл стал вторым трубкозубом, родившимся в зоопарке Честера за последние 94 года.
Специалисты отмечают, что такие редкие рождения имеют огромное значение для сохранения и размножения данного вида.
Вамбл сейчас под присмотром матери, он здоров и стал центром внимания посетителей зоопарка.
Аардварк (трубкозуб) настолько необычное животное, что ученые выделили его в отдельный биологический отряд. То есть он не является родственником слона, свиньи или муравьеда, а представляет собой уникальное эволюционное направление.
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