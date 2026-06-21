Вирусное видео: мальчик сразу выбросил подаренный флаг ЛГБТ в мусор

В социальных сетях бурные обсуждения вызывает видео с участием маленького мальчика. На кадрах видно, как девушка дает ребенку флаг ЛГБТ, однако мальчик тут же выбрасывает его в мусорный бак.

Данный инцидент быстро распространился в интернете, вызвав самые разные мнения и реакции. Некоторые пользователи интерпретируют поступок мальчика как «выражение собственной позиции».

С другой стороны, некоторые рассуждают о том, что ребенок слишком мал и какие факторы могли стоять за его действиями в данной ситуации.

Несмотря на краткость видео, оно вызвало широкие дискуссии в обществе. На данный момент официальных комментариев по этому поводу не поступало.