Вирусное видео: мальчик сразу выбросил подаренный флаг ЛГБТ в мусор

·52·Мир
Вирусное видео: мальчик сразу выбросил подаренный флаг ЛГБТ в мусор

В социальных сетях бурные обсуждения вызывает видео с участием маленького мальчика. На кадрах видно, как девушка дает ребенку флаг ЛГБТ, однако мальчик тут же выбрасывает его в мусорный бак.

Данный инцидент быстро распространился в интернете, вызвав самые разные мнения и реакции. Некоторые пользователи интерпретируют поступок мальчика как «выражение собственной позиции».

С другой стороны, некоторые рассуждают о том, что ребенок слишком мал и какие факторы могли стоять за его действиями в данной ситуации.

Несмотря на краткость видео, оно вызвало широкие дискуссии в обществе. На данный момент официальных комментариев по этому поводу не поступало.

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Charos
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