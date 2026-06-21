Индиец устроил собственные фальшивые похороны (видео)

·4·Мир
Индиец устроил собственные фальшивые похороны (видео)

По данным индийских СМИ, 74-летний Мохан Лал из штата Бихар организовал собственные фальшивые похороны, чтобы узнать, «кто придет на его прощание» и «насколько его уважают и любят». Он лег в катафалк и попросил отвезти его в крематорий под звуки трогательных песен, сообщают СМИ.

Новость о его якобы кончине быстро распространилась, и сотни жителей деревни присоединились к церемонии. По сообщению НДТВ, когда процессия прибыла на место, Мохан Лал внезапно встал, «приведя всех в изумление». После этого на фальшивых похоронах сожгли символическую куклу и устроили большой праздник.

На соседних фотографиях человек изображен при жизни и в состоянии «смерти».

Этот случай вызвал бурные обсуждения в интернете.

Как сообщает НДТВ, жители деревни знают Мохана Лала не просто как обычного человека, а как активного общественного деятеля. Недавно он за свой счет построил в деревне современный крематорий, так как стал свидетелем трудностей при кремации в сезон дождей.

По данным СМИ, жена Мохана Лала, Дживан Джьоти, скончалась 14 лет назад, и сейчас он воспитывает двух сыновей и одну дочь.

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Charos
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