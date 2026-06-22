Лес в небоскребе

В итальянском городе Милан существует именно такой уникальный жилой комплекс. Он известен под названием «Боско Вертикале», что означает «Вертикальный лес».

Данный комплекс состоит из двух высоких башен, одна из которых имеет высоту 110 метров, а вторая — 76 метров.

Самая примечательная особенность проекта заключается в том, что террасы квартир на каждом этаже украшены различными растениями. На фасадах зданий ухаживают за почти 900 деревьями, около 5000 кустарников, а также более чем 11 тысячами многолетних растений и цветов.

Если бы эта зелень была высажена на обычном земельном участке, она образовала бы настоящий лес, занимающий примерно 2 гектара территории.

Строительство этого уникального комплекса началось в 2009 году и было полностью завершено в 2014 году.