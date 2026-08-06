Хотел стать супергероем: 8-летний мальчик оказался в больнице после укуса паука

·943·Мир
Хотел стать супергероем: 8-летний мальчик оказался в больнице после укуса паука

В Боливии 8-летний мальчик оказался в больнице после того, как намеренно позволил ядовитому пауку под названием чёрная вдова (Блак Видов) себя укусить. По словам окружающих, он думал, что благодаря этому превратится в супергероя, как «Человек-паук» (Спидер-Ман).

По имеющимся данным, мальчик увидел красные отметины на пауке и связал его с радиоактивным пауком из фильмов Марвел. Поэтому он поверил, что после укуса у него появятся сверхъестественные способности, и намеренно позволил пауку себя укусить.

Однако яд паука чёрная вдова считается чрезвычайно опасным, особенно для детей. Он может вызвать сильную боль, выраженные мышечные спазмы, тошноту и тяжёлые симптомы, связанные с нервной системой.

После ухудшения состояния мальчика срочно доставили в больницу. Врачи применили специальную сыворотку против яда и постоянно наблюдали за его состоянием. После лечения ребёнок выздоровел.

Этот случай широко распространился в социальных сетях и поразил многих. То, что мальчик искренне поверил в сюжет о супергерое, вызвало широкое обсуждение среди людей.

После этого медицинские специалисты, приведя данный случай в качестве примера, обратились к родителям с напоминанием. По их словам, художественные фильмы и истории о супергероях могут оказывать сильное влияние на воображение маленьких детей. Поэтому было подчёркнуто, что взрослым важно объяснять детям разницу между кино и реальной жизнью.

БоливияЧеловек-паукMarvel
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