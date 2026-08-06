Skoda Эняк вРС: способен ли он объединить повседневность и удовольствие

Одна из тем, которую автолюбители годами обсуждают между собой, — концепция идеального гаража с двумя автомобилями. Согласно ей, необходимо выбрать две машины: одну для повседневных задач, а вторую — для приятных поездок по выходным. Однако в нынешних экономических условиях владение двумя автомобилями, особенно если один из них используется лишь по воскресеньям, становится для многих всё сложнее. Поэтому множество водителей ищут единственный универсальный автомобиль, который был бы одновременно практичным и интересным. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно видеообзорам, представленным экспертами, полностью электрическая Skoda Эняк вРС мощностью 335 л. с. была протестирована как универсальный вариант, способный удовлетворить этим требованиям. Обозначение вРС компании Skoda с момента выхода первой Октавиа вРС в 2001 году объединяет высокую производительность, практичность в повседневной жизни и разумную цену. Теперь эта традиция успешно воплотилась во флагманском электрическом кроссовере бренда.

Технические возможности и динамика

Электрический кроссовер с двумя двигателями и полным приводом развивает 335 л. с. и 697 Н·м крутящего момента. Благодаря этому автомобиль разгоняется с нуля до 100 км/ч за 5,4 секунды. Однако дело не только в скорости. Благодаря системе динамического контроля шасси, заниженной подвеске и обновлённому рулевому управлению этот кроссовер демонстрирует точность управления, редко встречающуюся среди электромобилей такого размера.

Одним нажатием кнопки водитель может легко превратить автомобиль из спокойно плывущего по шоссе лайнера в спортивный кроссовер, дарящий заряд адреналина. В повседневной эксплуатации батарея ёмкостью 84 кВт·ч обеспечивает запас хода до 344 миль по циклу ВЛТП. Кроме того, на станциях быстрой зарядки постоянным током мощностью 185 кВ для пополнения заряда батареи с 10 до 80% требуется всего 26 минут.

Комфорт и практичность салона

Интерьер автомобиля выполнен в минималистичном и роскошном стиле и дополнен спортивными сиденьями в стиле вРС, специальным рулевым колесом и контрастной отделкой. Как и у большинства автомобилей Skoda, уровень оснащения впечатляет: 13-дюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев сидений и аудиосистема КАНТОН с 12 динамиками входят в стандартную комплектацию.

Что касается практичности, багажник объёмом 585 литров, просторный второй ряд и фирменные небольшие решения — скребок для льда в крышке топливного люка и зонтик в двери — делают семейные поездки ещё удобнее. Всё это превращает Skoda Эняк вРС в один из самых сбалансированных современных электромобилей.