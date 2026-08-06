Кредитный риск Oracle достиг максимума за последние 18 лет

На фоне масштабных инвестиций в расширение инфраструктуры искусственного интеллекта стоимость страховки от дефолта Oracle достигла максимума почти за последние восемнадцать лет. По данным иксбт.ком, в июле стоимость пятилетних кредитных дефолтных свопов (КДС) компании выросла примерно до 2,03 процентного пункта. Это произошло после того, как агентство С&П Глобал Ратингс понизило долгосрочный рейтинг эмитента корпорации с BBB до БББ-. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Это понижение оставляет рейтинг всего на одну ступень выше спекулятивного уровня. Кроме того, С&П понизило краткосрочный рейтинг Oracle с А-2 до А-3, сохранив стабильный прогноз по компании. Эксперты отмечают, что рост показателя КДС не означает немедленного дефолта, однако свидетельствует о том, что инвесторы начали требовать более высокую компенсацию за риск владения долговыми обязательствами компании.

Финансовые показатели и крупные контракты

Пересмотр рыночных оценок был вызван стремительным ростом облачного бизнеса Oracle и высокими расходами на его расширение. По итогам 2026 финансового года выручка компании выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,2 млрд долларов. В частности, выручка облачного направления увеличилась на 47% и достигла 9,9 млрд долларов, а доходы от облачной инфраструктуры выросли сразу на 93%.

При этом Oracle продемонстрировала впечатляющие результаты по объёму структурированных контрактов, которые ещё не полностью отражены в финансовой отчётности. Как выяснилось, за год объём таких контрактов увеличился на 363% и достиг 638 млрд долларов. Однако создание и развитие инфраструктуры искусственного интеллекта требует огромных капитальных вложений.

Инвестиции и будущие риски

Из-за масштабных инвестиций в расширение облачных мощностей Oracle завершила 2026 финансовый год со свободным денежным потоком в размере минус 23,7 млрд долларов. В течение года компания привлекла 43 млрд долларов заёмных средств и 5 млрд долларов капитала. Кроме того, в 2027 финансовом году планируется привлечь ещё около 40 млрд долларов через долговые и акционерные инструменты.

В настоящее время главная проблема Oracle заключается не в отсутствии спроса на облачные мощности, а в способности превратить огромный портфель контрактов в реальные доходы при необходимости постоянно финансировать строительство центров обработки данных. Рост стоимости заёмных средств может повлиять на экономику расширения, хотя компания сохраняет высокие темпы роста облачного бизнеса.

Для корпоративных клиентов это прежде всего означает необходимость учитывать долгосрочные риски зависимости от единственного поставщика облачной инфраструктуры. Крупные контракты с облачными провайдерами требуют тщательной оценки не только цены и производительности, но и сроков ввода мощностей, стабильности сервисов и возможности перехода на альтернативные решения.