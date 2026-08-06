OpenAI выступила против судебного иска Apple

·34·Технологии
OpenAI выступила против судебного иска Apple

Компания OpenAI, лидер в сфере искусственного интеллекта, подала в суд официальный документ с требованием отклонить иск Apple, связанный с кражей коммерческих секретов. Согласно данным иксбт.ком, в своей стратегии правовой защиты OpenAI делает акцент не на использовании данных бывшими сотрудниками, а на серьезных недостатках собственных методов обеспечения безопасности Apple и процедур увольнения. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

В июле этого года Apple подала иск против OpenAI, заявив, что через своих бывших инженеров компания организовала специальную схему получения конфиденциальной информации об аппаратном обеспечении. На текущем этапе Apple утверждает, что по результатам внутренних расследований к этому делу могли быть причастны и другие бывшие сотрудники, и просит ускорить процесс расследования.

Пробелы в безопасности и личные аккаунты

Новые документы и переписка в текстовых сообщениях, представленные OpenAI, показывают, что Apple разрешала сотрудникам использовать личные аккаунты iCloud в рабочем процессе, а после ухода сотрудников не закрывала их права доступа должным образом. В частности, согласно представленным доказательствам, менеджер Apple продолжал получать доступ к личному аккаунту своего бывшего сотрудника Чан Лю даже после его ухода из компании и обращался к нему за помощью по техническим вопросам.

По данным OpenAI, Apple теперь трактует как «кражу» хаос, возникший из-за неясных практик компании в управлении информацией и недостаточной защиты системы. С помощью этих доказательств компания пытается подтвердить, что сведения, представленные Apple, с юридической точки зрения не соответствуют статусу «коммерческой тайны».

Конкуренция и борьба за таланты

Кроме того, OpenAI заявила, что обвинения, приведенные в иске, не являются конкретными: Apple лишь в общих чертах перечислила категории процесса разработки продукта — производство компонентов, тестирование, поставщиков и каналы дистрибуции. В документе отмечается, что OpenAI не нуждается в коммерческих секретах Apple, поскольку работает над совершенно новыми и отличающимися продуктами.

Согласно заявлению OpenAI, Apple использует этот необоснованный судебный иск как предлог, чтобы компенсировать свои неудачи на рынке искусственного интеллекта и неспособность удержать лучших инженеров и разработчиков. Эксперты отмечают, что этот судебный процесс свидетельствует об усилении борьбы за кадры и инновации между технологическими гигантами.

OpenAIAppleСудТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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